الجيش الإسرائيلي: شن أكثر من 40 غارة طالت أهدافا لـ"حزب الله" خلال الساعات الـ72 الأخيرة

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال السّاعات الـ72 الأخيرة، شنّ الجيش أكثر من أربعين غارة جوّيّة وبرّيّة طالت أهدافًا لـ"​حزب الله​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "في عمليّة مشتركة للقيادة الشّماليّة وسلاح الجو وهيئة الاستخبارات، تمت مهاجمة مبان عسكريّة عمل من داخلها عناصر من "حزب الله"، بالإضافة إلى مصالح مهمّة للحزب، ومنصّات صاروخيّة استُخدمت في عمليّات إطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيليّة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "خلال اليوم، هاجمت طائرات سلاح الجو منصّة صواريخ أرض- جو الّتي كانت تستخدمها قوّة الدّفاع الجوّي لـ"حزب الله"، وذلك في أعقاب المحاولات للمساس بحرّيّة العمل الجوّي الإسرائيلي". وادّعى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، وفي تعاون سريع ودقيق يستند إلى استخبارات ونيران برّيّة وجوّيّة، تمّت مهاجمة نحو عشر خلايا لـ"حزب الله"، والقضاء على أربعة عناصر".