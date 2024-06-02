وزير الخارجية التركية سيزور الصين للمرة الأولى منذ توليه منصبه بين 3 و5 الحالي

يعتزم وزير الخارجية التركية هاكان فيدان التوجه إلى الصين، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره وانغ يي، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 حزيران الحالي،

ومن المنتظر أن تتخلل الزيارة لقاء فيدان مع وانغ يي، ونائب الرئيس الصيني هان جينغ، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين وينتشينغن.

كما سيلتقي الوزير التركي مواطني بلاده المقيمين في الصين، وسيزور إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) المتمتع بحكم ذاتي، ليكون بذلك أول مسؤول تركي رفيع المستوى يزور الإقليم الصيني منذ نيسان 2012، الذي زاره حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنطقة عندما كان رئيسا للوزراء.

كما سيزور فيدان مدينتي أورومتشي وكاشغر، في تركستان الشرقية يومي 4 و5 حزيران. وستحتل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حيزا هاما خلال مباحثات فيدان مع مسؤولي الصين التي تحلّ في المركز الأول آسيويا والثالث عالميا ضمن أكبر شركاء تركيا التجاريين.

وعلى الصعيد السياسي، سيجري فيدان، مباحثات حول التطورات في أوكرانيا، وقطاع غزة والبحر الأحمر، إلى جانب مناقشة المشاكل التي تهدد أمن خطوط الإمداد الدولية، وسبل تحقيق المواءمة بين ممرات نقل عالمية.

ومن المقرر أن يُجدد فيدان خلال مباحثاته في الصين، تأكيد تركيا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، والخطوات الممكنة اتخاذها لتحقيق حل الدولتين بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وستكون ملفات الطاقة، والطيران المدني والتعاون السياحي مدرجة أيضا على جدول أعمال الوزير التركي خلال الزيارة.