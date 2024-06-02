آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الأسرى

تظاهر آلاف الإسرائيليّين في ​تل أبيب​، للمطالبة بقبول مقترح وقف إطلاق النّار والإفراج عن الأسرى، الّذي أعلنه الرّئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة. ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيليّة والأميركيّة في السّاحة المركزيّة الّتي أطلقوا عليها تسمية "ساحة الرّهائن"، إلى جانب لافتات كُتب عليها "أعيدوهم إلى الوطن!".

وأعلن "منتدى عائلات الرّهائن والمفقودين" في بيان، أنّ "في ضوء خطاب بايدن اللّيلة الماضية، سنطالب الحكومة الإسرائيليّة بالموافقة الفوريّة على اتفاق إطلاق سراح الرّهائن، وإعادتهم جميعهم إلى الوطن دفعةً واحدة"، مشيرًا إلى "أنّنا سندعو أيضًا جميع الوزراء وأعضاء الائتلاف إلى الالتزام علنًا بدعم الاتفاق، وعدم السماح بنسفه وتعريض الرّهائن للخطر"، وذكر أنّه تواصل مع مختلف السّفارات لحضّها على دعم المقترح.

وكان قد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم، تمسّك إسرائيل بـ"القضاء" على "حماس" قبل أيّ وقف دائم لإطلاق النّار، لافتًا إلى أنّ "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس العسكريّة وعلى الحكم، تحرير كلّ الرّهائن، وضمان أنّ غزة لم تعدّ تشكّل تهديدا لإسرائيل".

وكان قد أعلن بايدن أنّ إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزّة من ثلاث مراحل، لتحقيق وقف كامل لإطلاق النّار وتحرير الأسرى في قطاع غزة.