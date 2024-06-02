رحّب الرّئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو (Prabowo Subianto)، بالمقترح الإسرائيلي الّذي أعلنه الرّئيس الأميركي جو بايدن أمس، لوقف إطلاق النّار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، معلنًا أنّ إندونيسيا مستعدّة لإرسال "قوّة حفظ سلام كبيرة، للحفاظ على وقف إطلاق النّار المرتقب ومراقبته"، إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.
وأشار، في حوار شانغريلا المنعقد في سنغافورة، إلى "أنّنا مستعدّون أيضًا لإرسال طاقم طبّي على الفور، لتشغيل مستشفيات ميدانيّة في غزة بموافقة جميع الجهات"، لافتًا إلى أنّ إندونيسيا مستعدّة "لإجلاء واستقبال وعلاج" ما يصل إلى 1000 مريض في مستشفياتها.
وسيخلف برابوو الرّئيس جوكو ويدودو في تشرين الأوّل المقبل، بعد فوزه في انتخابات شباط الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إندونيسيا المنتخب: مستعدون لإرسال قوة حفظ سلام وطاقم طبي إلى غزة بموافقة كل الجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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