إيران: اتهامات الاتحاد الأوروبي سخيفة

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وقال كنعاني «إن الاتحاد الأوروبي، الذي ظل سلبيا وغير فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة وفلسطين طوال الأشهر الماضية، وتعرض لانتقادات من الرأي العام الأوروبي والشعوب في جميع أنحاء العالم، مرة أخرى بدلا من التركيز على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفرض العقوبات على هذا الكيان الإجرامي، يدرج بعض السلطات والمؤسسات الإيرانية الرائدة والفعالة في التعامل مع الإرهاب وضمان الأمن المستقر في المنطقة في قائمة العقوبات».
وأضاف «من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي، من خلال لجوئه إلى الأعذار والاتهامات المتكررة السخيفة التي لا أساس لها من الصحة، وتجاهل الحقائق، ومواصلة نهجه الفاشل وغير الفعال، يلجأ مرة أخرى إلى أداة غير فعالة وهي فرض العقوبات على إيران».
وأوضح «إن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذا السلوك والنهج المدمر للاتحاد الأوروبي».
كانت دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت الجمعة، على فرض عقوبات على ستة أفراد من بينهم وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشيتياني وثلاثة كيانات إيرانية لدورهم في نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، أو لإرسال أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.
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