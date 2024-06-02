استطلاع يصدم ترمب بعد إدانته

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وجاء في الاستطلاع أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا «إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35% إنهم سيدعمون على الأرجح ترمب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، وقال إنه سيستأنف على الحكم».
وأكد 25% من الناخبين المستقلين إن إدانة ترمب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه في نوفمبر، بينما قال 18% إنهم سيصوتون له على الأرجح.
وشن الرئيس السابق هجوما عنيفا من برجه في مانهاتن، منددا بمحاكمة «غير عادلة»، وموجها أصابع الاتهام إلى خصومه الديمقراطيين، واستنكر مرشح الحزب الجمهوري من ردهة «ترمب تاور» القرار «غير العادل» والمحاكمة «الزائفة»، مؤكدا «سنطعن في هذا الاحتيال»، بعدما دانته هيئة المحلفين في المحكمة بـ34 تهمة في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي أقام معها علاقة، قبل انتخابات عام 2016.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون «إن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بولاية رئاسية ثانية أصبح أكثر احتمالا وليس أقل احتمالا» في أعقاب إدانته في قضية شراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
رأي الجمهوريين في ترمب بعد الإدانة:
- 56% لن يؤثر الحكم على أصواتهم
- 35% سيدعمونه
- 10% يرفضون التصويت له بعد الحكم
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