شكرا لقرائتكم خبر العراق: حققنا إنجازا تاريخيا بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فادي الشمري، أمس، أن العراق حقق إنجازا تاريخيا في إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، خلال تصويت مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الشمري قوله، إن «هذا القرار يأتي بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الاستراتيجية للحكومة العراقية، التي سعت جاهدة لتحقيق السيادة الوطنية، وتعزيز الاستقلالية للعراق».

وأكد، أن «هذه الخطوة تمثل نتيجة للتنسيق المثمر بين العراق والأمم المتحدة، وتعكس تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل يزدهر بالتنمية والثورة العمرانية والتطور في كل المجالات».

وأوضح أن «هذا القرار يأتي في ظل تحديات مستمرة تواجهها المنطقة، ويعكس إرادة العراق في تحقيق التقدم والاستقرار، وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع الدولي».

وأشار الشمري إلى، أنه «خلال هذا الإنجاز التاريخي، يؤكد العراق مرة أخرى على قدرته على تحقيق النجاح وتحمل المسؤولية، وأن حكومتنا تعمل بجدية وجهود مكثفة لتحقيق مستقبل واعد يستند إلى رؤية تنموية وعمرانية شاملة».

ووجه الشكر إلى بعثة يونامي على دورها في دعم العراق خلال فترة تنفيذ المهمة، مؤكدا أن «هذه الخطوة لا تعكس سوى الوحدة والتضامن بين العراق والمجتمع الدولي، في بناء مستقبل مشرق للعراق».