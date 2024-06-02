غارات جوية تركية تقتل وتجرح 15 كرديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات يقودها الأكراد أن غارات جوية تركية بطائرات مسيرة في شمال شرق سوريا، أسفرت عن مصرع 4 مقاتلين وإصابة 11 مدنيا. وجاءت الضربات على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي يقودها الأكراد، بعد يوم من قول الرئيس التركي «إن حكومته لن تتردد في التحرك ضد الجماعات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا إذا مضت في خطط إجراء انتخابات محلية». وتتهم تركيا الجماعات بأن لها صلات بمسلحين أكراد محظورين في تركيا.

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