المملكة تدعو إلى إنهاء معاناة أهل غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وأشار في اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين المتضررين جراء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن. وجرى التطرق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

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