انتخابات جنوب أفريقيا تنهي ثلاثة عقود من هيمنة الحزب الحاكم

ياسر رشاد - القاهرة - قلص مواطنو جنوب أفريقيا الغاضبون من البطالة وعدم المساواة ونقص الكهرباء التأييد للمؤتمر الوطني الأفريقي إلى 40 %، في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع منهية بذلك ثلاثة عقود من هيمنة الحزب الذي حرر البلاد من الفصل العنصري.

مواطنو جنوب أفريقيا

إن التفويض الضعيف بشكل كبير لحزب نيلسون مانديلا القديم ، الذي انخفض من 57.5٪ التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2019 ، يعني أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يجب أن يتقاسم السلطة مع منافس من أجل الحفاظ عليها، وهو احتمال غير مسبوق.

وقال جويدي مانتاشي رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ووزير المناجم والطاقة الحالي للصحفيين في تصريحات نقلتها هيئة إذاعة جنوب أفريقيا "يمكننا التحدث إلى الجميع وأي شخص" متهربا من سؤال حول من يناقش الحزب اتفاقا محتملا لتشكيل ائتلاف.

ودخلت عملية فرز الأصوات في انتخابات الأربعاء مراحلها النهائية يوم السبت، حيث أعطت نتائج 99.53٪ من مراكز الاقتراع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 40.21٪.



حصل حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي (DA)، على 21.80٪، وتمكن حزب uMkhonto we Sizwe (MK)، وهو حزب جديد بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، من الحصول على 14.60٪، في حين حصل مقاتلو الحرية الاقتصادية اليساريون المتطرفون (EFF)، بقيادة زعيم شباب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السابق يوليوس ماليما، على 9.48٪.

"لقد حققنا مهمتنا: ... لجعل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أقل من 50٪. نريد أن نتواضع أمام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"، قال ماليما للصحفيين في مركز النتائج.

وقال "سنتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" من أجل اتفاق ائتلافي محتمل ، على الرغم من أن ذلك لن يكون كافيا لانتزاع الأغلبية دون إدراج حزب آخر في العد الحالي.

وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل انتخابات وطنية سابقة بأغلبية ساحقة منذ انتخابات عام 1994 التاريخية التي أنهت حكم الأقلية البيضاء لكن دعمه تضاءل على مدى العقد الماضي مع ركود الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وانهيار الطرق ومحطات الكهرباء.

ويعد الأداء القوي لعضو الكنيست، وخاصة في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما، أحد الأسباب الرئيسية لفشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تأمين الأغلبية.

ويقول محللون إن أحد الخيارات المتاحة أمام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد يكون "حكومة وحدة وطنية" تضم مجموعة واسعة من الأحزاب بدلا من تشكيل ائتلاف رسمي بين عدد قليل وهو ترتيب مماثل للترتيب الذي تم تشكيله بعد التصويت التاريخي الذي أجري عام 1994.

وقال ماليما إن مؤسسة الحدود الإلكترونية تعارض هذه الفكرة وتفضل أن تكون جزءا من ائتلاف.

"كلنا نتحدث"

تحدد حصة الأحزاب السياسية من الأصوات مقاعدها في الجمعية الوطنية ، التي تنتخب رئيس البلاد.

ويأمل المستثمرون في أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا أن تتضح الصورة غير المؤكدة بسرعة وأن تتجنب البلاد فترة طويلة من المشاحنات إذا كافح اللاعبون السياسيون الرئيسيون للاتفاق على كيفية التعاون.

وشككت بعض الأحزاب فيما تقول إنها تناقضات في فرز الأصوات قد تؤدي إلى الطعن في بعض النتائج.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية موسوتو موبيا في مؤتمر صحفي يوم السبت إن "كل المخاوف التي أثيرت في هذه الاعتراضات ستؤخذ في الاعتبار وسنفعل ذلك بعناية".

وفي الوقت نفسه، حث النائب الأول للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي نومفولا موكونيان الناخبين والمجتمعات المحلية على الحفاظ على سلامهم.

وعلى الرغم من نتيجة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، لا يزال بإمكان الرئيس سيريل رامافوزا الاحتفاظ بمنصبه، حيث كانت حركة التحرير السابقة في طريقها للحصول على حوالي ضعف عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب التالي.

لكنه سيضعف وقد يواجه دعوات للاستقالة من أحزاب المعارضة والمنتقدين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المنقسم بشدة.

لكن موكونيان - أحد كبار المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، دعمه يوم الجمعة للبقاء في منصب زعيم الحزب ويقول محللون إنه ليس لديه خليفة واضح.

وقد ينطوي التوصل إلى اتفاق لإبقاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الرئاسة على دعم المعارضة إما مقابل المناصب الوزارية أو المزيد من السيطرة على البرلمان، وربما حتى رئيس البرلمان.

"أحد المواقف التي سنطلبها من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هو ... رئيس البرلمان".

وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج النهائية يوم الأحد.