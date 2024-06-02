قيادي في حماس: الحركة لم تتسلم مقترحا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن المقترح الذي طرحه بايدن بوقف إطلاق النار أمر إيجابي ونعكف على دراسته للرد عليه، مشيرا إلى أن الحركة لم تتسلم مقترحا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن.

وأضاف في تصريحات له نشرته صفحات المقاومة، أن الإطار العام لما ورد في البيان القطري المصري الأمريكي جيد إجمالا لكن نحتاج لمعرفة تفاصيل الخطة.

وأكد حمدان، أن خطاب بايدن تضمن أفكارا إيجابية لكننا نريد أن يتبلور ذلك في إطار اتفاق شامل يحقق مطالبنا، ولا يمكن القبول ببقاء قوات الاحتلال في غزة أو إدارتها معبر رفح .

وأشار القيادي في حماس، إلى أن وزارة الداخلية في غزة كانت تدير معبر رفح قبل الحرب وستظل تديره بعد وقف إطلاق النار.