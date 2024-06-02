عاجل.. البحرية البريطانية تتلقى استغاثة من سفينة في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 48 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، في البحر الأحمر.

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وأعلن متحدث جماعة أنصار الله جماعة الحوثي، العميد يحي سريع قاسم، أمس الجمعة، عن استهداف حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ايزنهاور" في البحر الأحمر، ردا على العدوان الأمريكي البريطاني، الذي شنه خلال الساعات الماضية.

وأضاف المتحدث في بيانه: نفذت عدداً من الغارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعزَّ، وقد توزعتِ الغاراتُ على النحوِ الآتي:

أربع غارات على العاصمة صنعاء وقد أدت إلى وقوع جريح واحد.

غارتان على محافظة صنعاء

غارة على منطقةِ حيفانَ بتعز

6 غارات على محافظة الحديدة توزعت كالآتي:

غارة على ميناء الصليف

غارة على مبنى الإذاعة

غارتان على معسكر غليفقة

غارتان على بيت علي محسن وعلي عبدالله صالح.

وأضاف: قد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيداً و41 جريحاً منهم شهداءُ وجرحى من المدنيين في الغاراتِ التي استهدفت مواقعَ مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف ليبلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيدا وجريحا، وقد أدت الغارات إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة وكذلك مبنى خفرِ السواحلِ في ميناء الصليف بالإضافة إلى تضرر عدد من السُّفُنِ التجاريةِ في الميناء.