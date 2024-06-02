نتنياهو يطلب المثول أمام الكونجراس الأمريكي لتبرير حربه ضد غزة.. مستند

ياسر رشاد - القاهرة - طالب رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مذكرة قدمها لمجلس الكونجراس الأمريكي، يطالب فيها السماح للمثول نيابة عن بلاده، أمام المجلس ليتحدث عن تفاصيل حربه ضد غزة.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة أكس: " يسعدني شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونجرس وتقديم الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون للحصول على أرواحنا لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع" وذلك على حد قوله.

ونشر صورة مذكرة مقدمة من سفارة إسرائيل في واشنطن إلى الكونجراس الأمريكي، يطالب تمثيل شعبه لتبرير موقفه وأسباب معركته في غزة وهو القضاء على حماس.

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انعقاد مجلس الحرب لبحث صفقة التبادل مع حماس

وفي وقت سابق، دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، إلى انعقاد فوري لمجلس الحرب والاجتماع مع طاقم التفاوض للاتفاق على كيفية المضي قدما في صفقة تبادل.

وفي بيان له، عبر غانتس عن امتنانه للرئيس الأميركي جو بايدن ودور بلاده الداعم لإسرائيل وأمنها والالتزام بإعادة مختطفيها.

وأضاف أن إسرائيل موحدة في الرغبة بإعادة المختطفين وهو هدف لا يلغي باقي أهداف الحرب.

وواصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة السبت، غداة طرح الرئيس الأميركي جو بايدن "خريطة طريق" إسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الحرب في القطاع في أعقاب هجوم نفّذته الحركة في السابع من أكتوبر.

من جهتها، قالت حماس ليل الجمعة، إنها "تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم من دعوته لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتبادل للأسرى".

غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد، السبت، أن "شروط إسرائيل لوقف الحرب لم تتبدل"، مشددا على ضرورة "القضاء على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل".