الحوثيون ينفذون 6 عمليات عسكرية في البحر ويستهدفون حاملة الطائرات إيزنهاور مرة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث حركة أنصار الله اليمنية جماعة الحوثي، العميد يحي سريع قاسم،السبت، عن توسيع عملياتهم العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، وتنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور مجدداً، وأخرى استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت حظر مرور السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وفي السطور التالية نص بيان متحدث جماعة الحوثي:

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحقِّ النازحينَ في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكريةِ في المرحلة الرابعة من التصعيد ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوات البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستّ عمليات عسكرية على النحو التالي:

الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إيزنهاور) شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ثاني استهدافٍ للحاملةِ خلالَ ٢٤ ساعة.

الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبَت إصابة مباشرةً بعدد من المسيرات.

فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلةِ منها سفينةُ( MAINA ) والتي تم استهدافُها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحرِ العربي.

والعملية الثالثة استهدفت سفينة( ALORAIQ ) في المحيط الهندي.

والعملية الرابعة استهدفت سفينةَ( ABLIANI ) في البحر الأحمر .

وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة .

إنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطينيِّ المظلومِ والتصدي للعدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا والذي يأتي إسنادًا للعدوِّ الإسرائيلي الصهيوني للاستمرارِ في جرائمِهِ وعدوانِهِ على الشعبِ الفلسطينيِّ ولنْ تتوقفَ عمليات الإسنادِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة.