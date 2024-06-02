بالأسماء.. تكريم الحاصلين على جوائز الدولة وجامعة عين شمس في مختلف المجالات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على تكريم أبنائها من العلماء والمفكرين والمبدعين الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة التقديرية، الذين أفنوا حياتهم فى خدمة العلم، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمؤتمر الجامعة؛ بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، عمداء ووكلاء الكليات.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أنه بالإضافة إلى تكريم علماء الجامعة أيضاً يتم تكريم شباب الباحثين الحاصلين علي جوائز الدولة والجامعة التشجيعية الذين يسيرون علي درب أساتذتهم ويسعون إلى إعلاء قيمة العلم ورفعة شأن جامعة عين شمس التى كانت وستظل منارة للعلم والعلماء، وكذلك رواد الجامعة من كبار الأساتذة امتنانا وتقديرا لمسيرتهم العلمية التي أثرت الحياة العلمية في مصر بصفة عامة ولجامعتنا بصفة خاصة.

شهد الحفل تكريم الدكتور ممدوح الدماطي الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

وفى مجال جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية تم تكريم الدكتور ابراهيم العناني الأستاذ بكلية الحقوق، الدكتور احمد مصطفي العتيق الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات والبحوث البيئية، الدكتورة عائشة محمود عبد العال الأستاذ بكلية البنات، وفي مجال العلوم الأساسية الدكتور ايمن ايوب عبد الشافي الأستاذ بكلية العلوم، الدكتورة نادية عبد العزيز البيه الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور سعيد سلامة مصيلحي الأستاذ بكلية العلوم.

وفي مجال العلوم الهندسية الدكتور محمد أحمد طه الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور مصطفي ابراهيم مرعي الأستاذ بكلية الهندسة.

وفي مجال العلوم التكنولوجية الدكتور محمد سعيد عطية الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور محمد عصام أحمد مختار الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات.

وفي مجال العلوم الطبية الدكتور محمود المتيني الأستاذ بكلية الطب، الدكتورة دلال عبد الرحمن الأستاذ بكلية الصيدلة، الدكتورة هيام نظيف الأستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة.

وفي مجال العلوم الزراعية الدكتور ولاء محمد عبد الغني الأستاذ بكلية الزراعة.

وفي مجال العلوم التربوية الدكتور مصطفي عبد القادر الأستاذ بكلية التربية.

وفي مجال العمارة الدكتورة مني مختار ابراهيم الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتورة سامية قدري الأستاذ بكلية البنات الفائزة بجائزة الدولة للتفوق، والحاصلين علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية الدكتور احمد سيد احمد الأستاذ بكلية الحقوق، الدكتورة نورا عيسي زكريا الاستاذ المساعد بكلية الحقوق، الدكتور محمد احمد عبد السلام المدرس بكلية الحقوق.

وفي مجال العلوم والفنون الدكتورة نوران مهدي المدرس المساعد بكلية الآداب.

الفائزين بجوائز الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية، الدكتورة نورا عيسي زكريا الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، الدكتور محمد ابراهيم عبد العال الأستاذ بكلية الآثار.

وفي مجال العلوم الأساسية الدكتور سيد كرم رمضان،

وفي مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية الدكتورة رانيا احمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الترببية.

وفي مجال العلوم الهندسية الدكتور محمد نوح مشرف المدرس بكلية الهندسة، وفي مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الهندسية الدكتور أحمد أسامة فكري المدرس بكلية الهندسة.

وفي مجال العلوم الطبية الدكتور ابرام عادل سامي المدرس المساعد بكلية الطب، وفي مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة العلوم الطبية جون يوشيا المدرس بكلية الصيدلة.

وفي مجال العلوم الزراعية الدكتور مصطفي جمال الدين شاهين الأستاذ المساعد بكلية الزراعة.

في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة العلوم الزراعية الدكتورة بسمة طلعت عبد الحليم المدرس بكلية الزراعة.

أما الفائزون بجائزة الرواد في مجال العلوم الاجتماعية فهم الدكتور احمد شرف الدين الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، الدكتورة هدي وصفي الأستاذ بكلية الآداب.

في مجال العلوم التربوية، الدكتور سعيد اسماعيل علي الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.

في مجال العلوم الأساسية الدكتور حسنية محمد أبو زيد الأستاذ بكلية البنات.

وفي مجال العلوم الهندسية الدكتور محمد الحسيني الطوخي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، وفي مجال العلوم الطبية الدكتور محمود عبد المجيد يس الأستاذ بكلية الصيدلة.

كما شهد الحفل تكريم الحاصلين علي جوائز إقليمية جائزة خليفة التربوية وهم الدكتورة رانيا حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة، الدكتورة هناء حسين عبد المنعم المدرس بكلية البنات، وجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية الدكتورة سهير صفوت عبد الجيد الأستاذ بكلية التربية.