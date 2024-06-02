محافظ أسيوط يستعرض جهود تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ويوجه بتحسين الخدمة



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام، للاطلاع على الموقف التنفيذى والجهود المبذولة لتطوير وإحلال وتجديد مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمراكز والقرى وفقاً للإمكانات المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتنظيم العمل بكافة المواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لضمان الانسياب المرورى المستمر ومنع الإزدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة والتأكيد على تطبيق تعريفة الأجرة دون أى محاولات لاستغلال المواطنين والتفاعل مع الشكاوى والتعامل الفوري معها على أن يتم تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين دون محاباة أو مجاملة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون مع مسئولي التجمعات العمرانية الجديدة كمدينة ناصر الجديدة ،فضلاً عن توسعات مدينة أسيوط الجديدة لمزيد من التنظيم بمنظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها لجذب عدد أكبر من السكان وتشجيعهم على الإقامة بها لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وتوفير كافة الخدمات الممكنة للمواطنين بتلك الأماكن.