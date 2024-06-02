شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: نرحب بطلب رئيس الوزراء إدراج مناقشة مقترحات تحويل الدعم العيني لنقدي بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني عقد أمس السبت جلسة بدأت من الساعة الواحدة ظهرا، وما زالت ممتدة وجارية حتى الآن، وناقشت أكثر من موضوع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه تم مناقشة التحديات المحيطة والوضع الإقليمي والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن كافة المتواجدين بالمناقشات كانوا داعمين للأمن القومي المصري، وتم إبداء كافة الآراء، وسيتم بلورتها بعد انتهاء الاجتماع .

وأوضح أن الآراء أظهرت الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا، فنحن ندعم فيما يتم اتخاذه من قرارات واعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.

وأشار إلى استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي، معتبرًا أن هذه سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد من خلال الحوار الوطني، وذلك يُجري عن طريق لجان متخصصة، وتهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن.

وأعلن محمود فوزى الترحيب بطلب الحكومة بشأن مناقشة ملف التحول للدعم النقدي، لافتا إلى أنه سيتم إدراج مناقشة الموضوع طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وسيتم إجراء الجلسات بشكل علني ومباشر.



واختتم تصريحاته:" نتعهد بأن الجلسات ستكون بأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لكافة وجهات النظر".