القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 6 عمليات عسكرية استهدفت إحداها حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

أعلنت "القوّات المسلّحة اليمنيّة"، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على جرائم العدو الصّهيوني بحقّ النّازحين في منطقة ​رفح​ بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليّات العسكريّة في المرحلة الرّابعة من التّصعيد، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات البحريّة والقوّة الصّاروخيّة وسلاح الجوّ المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة، ستَّ عمليّات عسكريّة، على النّحو التّالي:

- الأولى استهدفت حاملة الطّائرات الأميركيّة (إيزنهاور) شمالي ​البحر الأحمر​، بعدد من الصّواريخ والطّائرات المسيّرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة.

- الثّانية استهدفت مدمّرة أميركيّة في البحر الأحمر، وأُصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيّرات.

- فيما العمليّات الأربع الأخرى استهدفت سفنًا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة، منها سفينة (MAINA) الّتي تمّ استهدافها بعمليّتَين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي، سفينة (ALORAIQ) في المحيط الهندي وسفينة (ABLIANI) في البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن "العمليّات حقّقت أهدافها بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تنفيذ عمليّاتها العسكريّة إسنادًا ونصرةً للشّعب الفلسطيني المظلوم، والتصدّي للعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، الّذي يأتي إسنادًا للعدو الإسرائيلي الصّهيوني للاستمرار في جرائمه وعدوانه على الشّعب الفلسطيني. ولن تتوقّف عمليّات الإسناد حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".