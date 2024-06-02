الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال سفارة السويد احتجاجًا على نشر اتهامات ضد إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "مساعد المدير العام لدائرة أوروبا الغربيّة في الوزارة استدعى القائم بالأعمال الموقّت للسّفارة السويديّة في طهران، بعد نشر اتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحّة ضدّ إيران، من قِبل مسؤول سويدي".
وأوضحت أنّ "في هذا الاستدعاء، تمّ إبلاغ القائم بالأعمال السّويدي احتجاج إيران على التّصريحات المبنيّة على معلومات خاطئة، وبتأثير من الكيان الصّهيوني"، لافتةً إلى أنّ "مساعد المدير العام رفض هذه الاتهامات، وأشار إلى أنّ نشر ادّعاءات لا أساس لها من الصحّة يُظهر نيّة بعض الجهات تقويض العلاقات الطّويلة الأمد بين البلدين. وبناءً على ذلك، فإنّ المتوقّع من المسؤولين السّويديّين التزام المزيد من اليقظة تجاه التيّارات المشبوهة".
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