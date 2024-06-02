هجوم سيبراني استهدف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا قبيل الانتخابات الأوروبية

كشف متحدّث باسم وزارة الداخليّة الألمانيّة، أنّ ​ألمانيا​ تكافح هجومًا سيبرانيًّا "خطيرًا"، استهدف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الّذي تنتمي إليه رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لايين، قبل أيّام من انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأوضح أنّ خبراء من المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلّي "يشاركون بشكل مكثّف في مكافحة الهجوم"، لافتًا إلى أنّ طبيعة الهجوم تشير إلى ضلوع "فاعل محترف جدًّا"، ومؤكّدًا أنّ المحقّقين يعملون على منع وقوع مزيد من الأضرار. وأعلن أن "سلطاتنا الأمنيّة عزّزت تدابير الحماية ضدّ التّهديدات الرّقميّة والهجينة، ونشهد أهميّتها من جديد قبل الانتخابات".

وكان قد تعرّض الحزب الاشتراكي الدّيمقراطي الّذي يتزّعمه المستشار أولاف شولتس، وشركات ألمانيّة عديدة في العام 2023 لهجوم سيبراني، نَسَبه المحقّقون الألمان إلى مجموعة تُعرف باسم "ايه بي تي28"، تقودها أجهزة الاستخبارات العسكريّة الرّوسيّة.