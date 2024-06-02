أمير الكويت يعلن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولياً للعهد

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، السبت 1 يونيو/حزيران 2024، أمراً أميرياً بتزكية "صباح الخالد الحمد الصباح" ولياً للعهد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وتولى مشعل الأحمد الجابر الصباح، قيادة البلاد، في ديسمبر/كانون الأول 2023، وجاء قراره بتسمية ولي العهد بعد نحو 3 أسابيع من حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور.

وفي 10 مايو/أيار، قال أمير الكويت في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، مشيراً إلى تدخلات حدثت من بعض (النواب) بحق اختيار الوزراء وولي العهد.

وولي العهد الجديد صباح الخالد الحمد الصباح، مواليد 15 مارس/آذار 1953، شغل منصب رئيس الوزراء من 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى 24 يوليو/تموز 2022.

كما شغل مناصب عدة منها عمله سفيراً للكويت في السعودية، رئيساً لجهاز الأمن الوطني، ووزيراً لعدة حقائب على فترات مختلفة الإعلام والعدل، والأوقاف، والخارجية.

وفي مايو/أيار، أدت حكومة الكويت الجديدة التي يترأسها أحمد العبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيراً، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.

وكانت هذه ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد حكومة محمد صباح السالم الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

(وكالات)