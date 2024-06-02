نحو 22 ألف شخص تظاهروا في باريس دعمًا للفلسطينيين ورفضًا للحرب في غزة

تظاهر نحو 22 ألف شخص، بحسب أرقام الشّرطة الفرنسيّة، في شوارع ​باريس​، رغم هطول الأمطار، تكريمًا لناشط مناهض للفاشيّة قُتل قبل عشر سنوات، ودعمًا للفلسطينيّين والسكان الأصليّين في كاليدونيا الجديدة.

وسارت التّظاهرة خلف لافتة كُتب عليها "من أجل كليمان، فلنواصل النّضال"، في إشارة إلى كليمان ميريك (18 عامًا) الّذي قُتل في 5 حزيران 2013 في باريس، على أيدي متطرّفين يمينيّين. وفي كلّ عام، تكرّم منظّمات مناهضة للفاشية ذكراه، وتدين صعود اليمين المتطرّف.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "فلسطين حرّة" و"أوقفوا الإبادة الجماعيّة" و"شباب الكناك قَتلوا على أيدي الميليشيات العنصريّة والاستعماريّة".

يُذكر أنّ منذ أيّام عدّة، يتظاهر آلاف الأشخاص يوميًّا في فرنسا، دعمًا لسكان قطاع ​غزة​ الرّازح تحت قصف الجيش الإسرائيلي.