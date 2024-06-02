الأرصاد الجوية: طقس الأحد صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "كتلًا هوائيّةً حارّةً نسبيًّا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربيّة، تؤثّر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، وتؤدّي إلى ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، وتبلغ ذروتها يوم الإثنين حيث تتخطّى درجات الحرارة معدّلاتها الموسميّة مع ارتفاع بنسبة الرّطوبة؛ ويستمرّ تأثيرها طيلة الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد صافٍ إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، مع ارتفاع بنسبة الرّطوبة ورياح ناشطة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتتخطّى معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في الدّاخل، مع رطوبة مرتفعة، واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء اعتبارًا من بعد الظّهر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم، مع درجات الحرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في الدّاخل وعلى المرتفعات، وتبقى الرّطوبة مرتفعة، مع طبقات من الغبار في الأجواء".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 8 و25 كم/س، الانقشاع جيّد، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".