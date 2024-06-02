برلماني: رؤية مصر تجاه العدوان على غزة واضحة وحاسمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن رؤية مصر لحل أزمة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة واضحة وحاسمة وتستند إلى ضرورة اجبار إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عبدالنبي، على ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني باعتباره نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن ما يمر به الفلسطينيين في قطاع غزة من أصعب الجرائم التي ستظل نقطة مظلمة في التاريخ الإنسانى، في ظل الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.

وقال، إن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الموقف المصري منذ إندلاع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتميز بالقوة والحسم بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى قيام مصر بدور إنساني كبير من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف المعاناة التي يعيشونها، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وسياسة التجويع التي تقوم بها دولة الاحتلال.