الاحتلال يشن غارة جوية على مدينة بنت جبل جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على مدينة بنت جبل في جنوب لبنان، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية شنت بعد ظهر أمس السبت، سلسلة غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان وأسفرت إحداها عن سقوط عدد من الإصابات في بلدة "صديقين" في جنوب لبنان.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر السبت، على آلية في منطقة "الطويري" في جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة "صديقين" في جنوب لبنان، ما أدى إلى جرح 6 أشخاص من المدنيين جروحهم متوسطة، وجرح عدد آخر جروحهم طفيفة.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة "القنطرة" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر بلدة " العديسة" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين استهدفتا منطقة "دردريه" الواقعة بين بلدتي "حومين الفوقا" و"عين قانا"في جنوب لبنان.

ونفّذت طائرة مسيرة إسرائيلية، غارة جوية استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدتي "حاروف" جبشيت" في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية آلية عند منطقة "جبل وردة" في بلدة "مركبا" في جنوب لبنان، ولم تسفر عن وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة "حومين الفوقا" في جنوب لبنان، كما شن غارة جوية استهدفت بلدة "مركبا" في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مسجد في بلدة "يارين" في جنوب لبنان، بحسب مراسل "المنار".

كما استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي دراجة نارية عند أطراف بلدة "مجدل سلم" في جنوب لبنان ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة مباشرة بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة "الخيام" في جنوب لبنان.

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا موقع "‏البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، ومرابض ‏مدفعية إسرائيلية في "خربة ماعر" وانتشارًا لجنود إسرائيليين في محيطها بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا موقع " المرج" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

واستهدف عناصر" حزب الله" الفصيل المدرع الإسرائيلي شمال "ثكنة يفتاح" بمسيرات ‏انقضاضيّة، ومستعمرتي "شوميرا" و"نطوعة" الإسرائيليتين بالأسلحة ‏الصاروخية، و‏ثكنة "كريات شمونة " الإسرائيلية بصواريخ بركان ثقيلة، ردا على ‌‏استهداف إسرائيل لدراجة نارية في بلدة "مجدل سلم" في جنوب لبنان. كما استهدفوا طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 بالأسلحة المناسبة وأسقطوها.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان الجمعة اثنين من عناصرها هما "عباس حيدر بوصي" من مدينة "بنت جبيل" في جنوب لبنان، و" أحمد محمد طبوش " من بلدة "كفرملكي" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 359.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏