متغيبة من 3 أيام...العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، على جثة الطفلة المتغيبة منذ 3 أيام، غارقة داخل ترعة، بقرية الحبيلات الشرقية التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يُفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة صغيرة داخل ترعة في قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من الفحص أن الجثة لطفلة تدعى "أمنية قرشي عبداللاه"، 4 أعوام، مُبلغ بتغيبها، غارقة داخل ترعة في قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.