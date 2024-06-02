رئيس اتحاد الجامعات العربية يوضح أليات دعم جودة التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

انعقد المؤتمر السنوي الثاني للجمعية العلمية للقياس والتقويم اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان "مستقبل القياس والتقويم بين الواقع والمأمول" وذلك على هامش مؤتمر جامعة عين شمس الثاني عشر " التحالف والشراكات"، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور مني عبد العال الزاهري الأمين العام للجمعية العلمية للقياس والتقويم.

توجه الدكتور عمرو عزت سلامة بجزيل الشكر لجامعه عين شمس على استضافة الموتمر الثاني للقياس والتقويم على هامش مؤتمر الجامعة كما تقدم بالشكر على مشاركة الجامعة في جميع انشطة اتحاد الجامعات العربية ومنها جمعية القياس والتقويم وتقدم بشكر خاص للاستاذة الدكتورة منى عبد العال الزاهري لتقديم كل العون للخروج بالمؤتمر الثاني بهذا الشكل المشرف.

وأوضح أهمية المؤتمر الذي يسلط الضوء علي موضوع حيوي وهو مستقبل التقويم الذي يشكل جزءا هاما من التعليم ويؤثر بشكل كامل علي العمليه التعليمية بالكامل ولتحقيق التميز المؤسسي والذي يأتي بالعمل المستمر لتحقيق الجوده ولتحقيق ذلك تضع الاداره استراتيجية للعمل على ذلك.

وأشار إلى أن التسارع العالمي ساهم في ظهور تحديات جديدة للجامعات لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث وتعزيز الابتكار، الأمر الذي أنشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع، والذى يعتبر تطورا مهما في مجال التعليم العالي، إذ تتضمن هذه الجامعات أحدث النظم العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس، وتوفير المعامل ومتابعة التطورات العلمية الجديدة في مجالات جديدة وكثيرة

وتابع: في إطار تحسين معايير الجودة استشعر اتحاد الجامعات العربية ضرورة ضبط جودة التعليم العالي فى الوطن العربى لضمان نوعيته، فأنشأ « مجلس ضمان الجودة و الاعتماد للجامعات العربية» عام 2007، والمجلس الآن يقوم بعقد ورش متخصصة فى التعلم عن بعد لتأهيل الكوادر التعليمية المتخصصة، وقد أصدر المجلس الأدلة الاسترشادية لمعايير الجودة لمعظم التخصصات الجامعية، بالإضافة إلى الدليل العام لضمان الجودة والاعتماد الذى يجرى تحديثه حاليا، كما أصدر المجلس مؤخرا الدليل العلمي لمعايير التعليم عن بعد باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع المعايير اللازمة لضمان سلامة هذا النمط من التعليم.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة منى عبد العال الزاهري الحضور بالنيابة عن الجمعية العلمية للقياس والتقويم، كما توجهت بشكر خاص لجامعة عين شمس على استضافتها لهذا المؤتمر كجزء من مؤتمرها الدولي السنوي حيث يأتي هذا المؤتمر تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورسالة اتحاد الجامعات العربية ورؤية مصر 2030، بهدف تعزيز جودة التعليم والاستفادة من التطورات التكنولوجية على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.

وأضافت أن التقييم هو عنصر أساسي في العملية التعليمية، ليس فقط لقياس أداء الطلاب، بل لتوجيه عمليات التعليم والتعلم، وصياغة السياسات التعليمية حيث سيستعرض المؤتمر أحدث التطورات في منهجيات التقييم، وسيناقش الأساليب والتقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل مشهد التقييم والاختبارات الذي يسعى إلى تعزيز الابتكار في ممارسات التقييم عبر العالم العربي.

شارك بالمؤتمر كمتحدثين أساتذة من جامعات عين شمس والزقازيق والزرقاء الأردنية والملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وجامعة بغداد بالعراق.

وأضافت أنه خلال المؤتمر تم استعراض العديد من المحاور التي تهدف إلى تحسين وتطوير أدوات وأساليب التقييم. ومن ابرزها ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية لضمان توحيد معايير وأساليب التقييم الرقمي، وأن هذا التعاون الذي سيسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يعزز جودة التعليم وفعالية التقييم، وأكد المؤتمر واطلاق برنامج المقيم المعتمد على أهمية التطوير المهني المستمر للمعلمين.