الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مجددًا مناطيد تحمل نفايات إلى سيول

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أنّ ​كوريا الشمالية​ "أطلقت مجدّدًا مناطيد تحمل نفايات، باتجاه الجنوب". وأوصت السكان بالامتناع عن لمس المناطيد في حال رصدها، وإبلاغ السّلطات عنها.

كذلك، أرسلت حكومة مدينة سيول رسالةً نصيّةً إلى السكان، حذّرت فيها من "جسم غير محدَّد يُعتقد أنّه منشورات دعائيّة لكوريا الشّماليّة"، مشيرةً إلى "رصد الجسم في المجال الجوّي قرب سيول، ويقوم الجيش بالتّعامل معه"، وناصحةً السكان بـ"الامتناع عن النّشاطات الخارجيّة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرسلت كوريا الشّماليّة نحو 260 منطادًا محمّلة أكياس نفايات، تشمل بطاريّات مستهلكة وأعقاب سجائر وما يبدو أنّه روث، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.