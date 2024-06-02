وزير الدفاع الصيني: سوف نتخذ إجراءات حازمة للتصدي للأنشطة الانفصالية لتايوان

أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جون أن بلاده "ستتحرك بحزم وقوة" لمنع استقلال تايوان.

واكد دونغ في منتدى حوار شانغريلا الدفاعي في سنغافورة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائما قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدا في محاولاتها".

وشدد على انه "لا نسعى لمواجهة مع الولايات المتحدة واستقرار العلاقات الدفاعية بيننا مهم لأمن العالم".