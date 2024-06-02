مسؤول أمريكي : مقترح بايدن يتطابق مع ما وافقت عليه حماس سابقا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية مساء الجمعة 31 مايو 2024 ، إن المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن فيه خطابه ، يتطابق مع ما وافقت عليه حماس في السابق مع تعديلات بسيطة..

وأضاف المسؤول الأمريكي – وفق ما نقلته قناة الجزيرة - :" حماس قالت إنها تود وقف إطلاق النار وهذا المقترح هو طريقهم الوحيد لإثبات ذلك.

وتابع :" رسالة الرئيس جو بايدن واضحة بوجود خريطة طريق وهي الأفضل لإنهاء الصراع ، وبايدن اهتم بطرح تفاصيل الاتفاق لكي لا يغير من لا يريدون انتهاء الحرب ما جاء فيه".

وقال المسؤول الأمريكي :" لا أعتقد أن هذا المقترح كان ممكنا قبل 3 أشهر وخريطة الطريق نوقشت بالتفصيل ، وواثقون من إمكانية التحرك للمرحلتين الثانية والثالثة متى توقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى".

وأكد المسؤول الأمريكي أن دولا عربية وعالمية وإسرائيل لن تسمح لحركة حماس بإعادة التسلح نهائيا ، مشيرا الي أن الرئيس بايدن طالب قادة إسرائيل بالتمسك بالمقترح رغم الضغوط التي قد يتعرضون لها..

وأضاف :" آن الأوان لرفع الصوت عاليا ومطالبة الطرفين بالموافقة على الاتفاق ، ونعلم ما يحدث في رفح وأماكن تجمع القوات الإسرائيلية ونراقب ذلك عن كثب".

المصدر : وكالات