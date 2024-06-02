منظمة الصحة العالمية مددت مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة

أظهرت الدول الـ194 الأعضاء في منظّمة الصحّة العالميّة السبت استعدادها لمنع الأوبئة المستقبليّة ومكافحتها على نحو أفضل وتجنّب الأخطاء الجسيمة المرتكبة خلال الكارثة الصحّية التي تمثّلت بجائحة كوفيد-19.
وقرّرت جمعيّة الصحّة العالميّة، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظّمة الصحّة العالميّة وتعقد اجتماعًا منذ أسبوع في جنيف، أوّلًا منح نفسها مزيدا من الوقت - "فترة عام واحد أو أقلّ" - لوضع اللمسات الأخيرة على اتّفاقية الوقاية من الأوبئة التي تتفاوض عليها الدول منذ أكثر من عامين.
ووافقت الجمعيّة أيضًا على إدخال تعديلات على اللوائح الصحّية الدوليّة، وهي إطار مُلزم قانونًا للاستجابة لطوارئ الصحّة العامّة.
وذكرت منظّمة الصحّة العالميّة في بيان أنّ القواعد المُعدّلة تتحدّث عن مفهوم "حالة الطوارئ الوبائيّة" التي تدعو الدول الأعضاء إلى اتّخاذ إجراءات منسّقة وسريعة.
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