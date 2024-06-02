أوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا على الأقل بعد أن اعتصم محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمام متحف بروكلين، واتهمت بعضهم بارتكاب مخالفات من بينها الاعتداء، فيما أبلغ المتحف عن إتلاف أعمال فنية.
افادت وكالة "فرانس برس" بأن مئات المتظاهرين يتدفقون على المتحف الفني ، مرددين شعارات وحاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين.
وبينما بقي كثيرون في الخارج، دخل البعض المتحف، مع لافتة كبيرة باللونين الأبيض والأسود كتب عليها "فلسطين حرة، انسحب من الإبادة الجماعية" رفعوها فوق أعمدة واجهة المتحف الستة المميزة.
هذا وتنظّم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل، منذ اندلاع الحرب في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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