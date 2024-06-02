شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الإسلامية بجمهورية أوزبكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شاركت المنظمة العربية للسياحة في الدورة 12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة تحت شعار تطوير صناعة السياحة بطريقة مستدامة ومرنة. والذي تستضيفه مدينة خيوه بجمهورية أوزبكستان ويأتي هذا المؤتمر على هامش فعاليات الاحتفال بمدينة خيوة باعتبارها عاصمة للسياحة في العالم الإسلامي خلال 2024.

وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بأن المؤتمر الوزاري لوزراء السياحة بلدان منظمة التعاون الإسلامي يشتمل على جلستي عمل بالإضافة إلى جلسة ختامية. وسوف يقوم المؤتمر بالعمل على تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة، كما من المزمع أن يختار المؤتمر المدن الفائزة بجائزة مدينة منظمة التعاون الإسلامي للسياحة للعام 2025 – 2026. كما سيعمل المؤتمر على التباحث في كيفية تنفيذ خريطة الطريق الإستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، واستعراض التقدم الذي تم إحرازه في مجال مشاريع البنية التحتية السياحية .

وأوضح آل فهيد بأن مدينة القاهرة فازت بلقب عاصمة السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، وذلك خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر وأن فوز القاهرة بهذا اللقب نتج لما تتميز به من بنى تحتية ومعالم تراثية اسلامية على مدى العصور وبما تحويه من المزارات التاريخية والأثرية.

ورفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد باسم السياحة العربية اسمى ايات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس المشير ‎عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوز مدينة القاهرة بلقب عاصمة السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي كما هنأ معاليه ابناء ‎مصر الشقيقة ومعالي وزير السياحة و الاثار الدكتور احمد عيسى على جهوده المتميزة التي حققت هذا الانجاز الكبير داعيا لجمهورية مصر العربية كل التقدم والازدهار.

وقال آل فهيد بأن المنظمة العربية للسياحة حريصة كل الحرص على توطيد التعاون مع الدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي في:

١- إقامة المؤتمرات وورش العمل .

٢- تنمية وتطوير الاستثمارات المشتركة.

٣- الاستشارات

٤- التدريب والتأهيل .

٥- الترويج والتسويق للمقاصد السياحية .

٦- رفع جودة الخدمات السياحية.

٧- تبادل الخبرات والتجارب .

الجدير بالذكر بأن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أظهرت تعافيا تدريجيا من جائحة كوفيد – 19 في قطاع السياحة حيث ارتفع عدد توافد السياح الدوليين إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بشكل كبير مما أدى إلى زيادة حصة مجموعة المنظمة في عدد السياح العالميين من 12.8 في المئة في عام 2019 إلى 14.8 في المئة في عام 2022.