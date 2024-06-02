نتنياهو: شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن شروط بلاده لإنهاء الحرب في قطاع غزة لم يطرأ عليها تغيير.

وقال نتنياهو عبر منصة /إكس:” شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير ،وهى تدمير القدرات العسكرية لحماس وقدراتها على الحكم، والإفراج عن الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل”،بحسب صحيفة”جيروزاليم بوست”.

وفي إشارة إلى المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة ، قال نتنياهو ” بموجب الاقتراح ، إسرائيل سوف تواصل الإصرار على تلبية هذه الشروط قبل تطبيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف أن الرأي القائل بأن إسرائيل سوف توافق على وقف إطلاق دائم قبل تلبية هذه الشروط ، غير مقبول.

كان بايدن قد أعلن أمس الجمعة مقترحا إسرائيليا تضمن : انسحاب إسرائيل من غزة ووقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتعزيز المساعدات لغزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم. وأشار بايدن أيضا إلى أن حماس لن تكون فى السلطة بعد تنفيذ أي اتفاق.

من جانبها ، قالت حماس إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.