الاحتلال يهدم منزلًا في الولجة غرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلًا في قرية الولجة غرب بيت لحم، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت منطقة عين جويزة في القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن غسان محمود الأطرش والذي تبلغ مساحته حوالي 120 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد التضييق على المواطنين من خلال هدم منازلهم بحجج واهية لإجبارهم على ترك القرية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف أحمد صبيح، ويوسف إبراهيم صبيح بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية المحاذية لبلدة الخضر.