عاجل .. حملة اعتقالات واسعة في جنين وبيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء فايز ملايشة، والمواطن عدنان أحمد خليلية والد الشهيد أمجد خليلية، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف أحمد صبيح، ويوسف إبراهيم صبيح بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية المحاذية لبلدة الخضر.