شكرا لقرائتكم خبر عن من يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة؟ .. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، على شروط محددة لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات التالية:

1. بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى 15 سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٥، على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها .

2. انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.

3. انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها من هذه اللائحة.

4. انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم ، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (۲۱) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة .

5. العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي :

( أ ). انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب). ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة

أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .

(ج) .عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.

6. العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة مايأتي:

( أ ). انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب). ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .

(ج). عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك .

(د) .توفر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى 15 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٥.

7. انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر) ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي :

( أ ). انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط

(ب). توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن (٥٠) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، وبما لا يقل

عن (٦٥%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش

(ج). أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها 20 فعلية ، وتزاد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٥.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (۲۰) .

(هـ) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف .