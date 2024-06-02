ميلوني أكدت مشاركة زيلينسكي في قمة قادة دول مجموعة الـ7

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني "مشاركة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة قادة دول مجموعة الـ7، التي ستعقد في 13 -15 حزيران في إيطاليا".

واشارت ميلوني الى إنه "تمت دعوة 15 دولة ومنظمة من خارج المجموعة إلى القمة".

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 حزيران المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.