الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على توجيه اتهامات لطهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه احتجاج ايران على اتهامات "خبيثة ولا أساس لها" وجّهتها ستوكهولم لإيران ومفادها أنّ طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.

واكدت الوزارة في بيان إنّه "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتّهامات لا أساس لها من الصحّة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تمّ استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية".

وكانت السفارة الإيرانية في ستوكهولم ندّدت بـ"معلومات كاذبة"، وذلك تعليقاً على الاتهامات التي وجّهتها الاستخبارات السويدية لطهران بتجنيد عصابات إجرامية لارتكاب أعمال عنف ضدّ إسرائيل ومصالحها.