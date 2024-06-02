التقى وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات النائب والوزير السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمونصو، وتم التداول في القضايا الداخلية، ومنها موضوع النازحين السوريين وإيجاد حلّ عملي لمعالجة تداعيات هذه الازمة، كما تم التطرق الى موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، بالإضافة إلى مسائل أخرى كقانون الانتخابات واللامركزية الإدارية أو الفدرالية.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بحث مع جنبلاط في موضوع النازحين وقضايا داخلية اخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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