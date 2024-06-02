الجيش الأمريكي: أسقطنا صاروخين حاولا استهداف المدمرة غريفلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد ساعات على إعلان الحوثيين، تنفيذ 6 هجمات استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور مجدداً، فضلا عن المدمرة غريفلي وإصابتها إصابة مباشرة، نفت القيادة المركزية الأميركية الأمر.

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس، اليوم الأحد، أنها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر مساء أمس.

كما أشارت إلى أنها رصدت سقوط اثنتين أخريين بالمنطقة نفسها من دون تسجيل إصابات أو أضرار وفقا لـ “العربية”.

دمرت صاروخين باليستيين

وأضافت أن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن جنوب البحر الأحمر أطلقا باتجاه المدمرة الأمريكية غريفلي، مؤكدة أن أي أضرار أو إصابات لم تلحق بها.

أتى ذلك، بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، ليل أمس أنها “نفذت ست عمليات عسكرية استهدفت إحداها حاملة الطائرات أيزنهاور”.

إصابة مباشرة

كما زعم في بيان عبر إكس، أن الحوثيين استهدفوا أيضا مدمرة أمريكية أخرى في البحر الأحمر “أصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات” في إشارة إلى غريفلي. وقال إن “العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى مواني إسرائيل منها السفينة (ماينا)، “التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي”.