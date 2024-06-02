المكسيكيون يستعدون لاختيار أول رئيسة

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعدّ نحو مئة مليون ناخب الأحد في المكسيك لاختيار أوّل رئيسة في تاريخ أكبر دولة ناطقة بالإسبانيّة في العالم. والمرشّحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسيّة هي كلوديا شينباوم من حركة التجديد الوطني (مورينا).

وتفتح مراكز الاقتراع الأولى الساعة 08,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) في شبه جزيرة يوكاتان الجنوبيّة الشرقيّة، ثمّ بعد ساعة في وسط البلاد، بما في ذلك في العاصمة مكسيكو.

وتمّ تسجيل نحو 99 مليون ناخب في أكبر انتخابات على الإطلاق في تاريخ ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينيّة بعد البرازيل.

وإضافة إلى الانتخابات الرئاسيّة، دُعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار حكّام في تسعٍ من أصل 32 ولاية واختيار رؤساء بلديّات.