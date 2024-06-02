منظمة الصحة العالمية تحذر من أزمة جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس السبت، من أزمة صحية جديدة.

وقال غيبريسوس عقب اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي استمر أسبوعاً في جنيف: "إن قرار إبرام اتفاقية بشأن الأوبئة خلال العام المقبل يُظهر الرغبة القوية والملحة لدى الدول في ذلك؛ لأن الجائحة التالية هي مسألة وقت".

ومدّد أعضاء منظمة الصحة العالمية في اليوم الأخير من اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي استمر أسبوعاً بجنيف، مهلة تصل إلى عام واحد حتى اجتماع العام المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية عالمية تاريخية هدفها التعامل مع الأوبئة المستقبلية.