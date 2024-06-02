بينهم رضيع.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أفادت "قناة القاهرة الإخبارية"، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية تقطنها عائلة النبيه بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

ووفقا للقناة، فإن القصف أسفر عن وقوع 3 شهداء بينهم امرأة ورضيع.

يذكر أن أونروا"، أعلنت تعليق عملها في مدينة رفح في أعقاب دخول الجيش الإسرائيلي للمدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليبو لازاريني عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، أمس السبت: "أوقفت الأونروا تقديم خدماتها الصحية والخدمات الأخرى الحيوية في رفح".

وتعمل المنظمة الآن من مدينة خان يونس إلى الشمال من رفح ومن وسط قطاع غزة.

وواصلت القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة رفح أمس السبت على الرغم من الانتقادات الدولية واسعة النطاق.

وتعتبر إسرائيل رفح آخر معقل لحركة حماس الفلسطينية التي شنت هجوما كبيرا على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.