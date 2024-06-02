طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة ورياح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وأشارت "الهيئة"، إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك من اليوم الأحد وحتى الجمعة 7 يونيو 2024.

ويرصد "الخليج 365"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة، على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وقالت "إنه الأحوال الجوية اليوم الأحد، تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

حالة الطقس من الإثنين 3 يونيو 2024 وحتى الجمعة 7 يونيو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الإثنين 3 يونيو 2024 وحتى الجمعة 7 يونيو 2024، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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