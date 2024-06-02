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نقابة الصحفيين تعلن عقد جلسة مقابلة للمتقدمين لجدول تحت التمرين غدا

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد جلسة مقابلة للمتقدمين لجدول تحت التمرين من قسمي التصوير والتصحيح غدا الاثنين الموافق 3 يونيو في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

وتقرر أن تكون مقابلة المتقدمين من قسم الديسك يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالدور الرابع.

كما قررت اللجنة عقد جلسة للمتقدمين لجدول تحت التمرين من قسم الإخراج يوم الأحد 9 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء بمركز التدريب بالدور السابع.

وكانت اللجنة قد قررت مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين وفق الأقسام التي يعملون بها وسوف يتم نشر مواعيد باقي الأقسام تباعا وأماكن القاعات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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