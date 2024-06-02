الناتو يدعو اليابان إلى تعزيز التعاون بشأن الحرب في أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين

ياسر رشاد - القاهرة - دعت إيرين فيلين، الممثلة الخاصة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشؤون المرأة والسلام والأمن، إلى تعزيز التعاون مع اليابان في إدارة الطوارئ وتعزيز مشاركة النساء في الوقاية من النزاعات وبناء السلام، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي مقابلة صحفية مع وكالة أنباء كيودو اليابانية نشرتها اليوم الأحد، أشادت فيلين بجهود اليابان لتعزيز مشاركة النساء في عمليات الأمن والسلام للمساهمة في السلام العالمي بشكل أكبر.

وأكدت على تشابه النهج بين منظمة حلف شمال الأطلسي واليابان في قضايا المرأة والسلام والأمن.

وأبدت فيلين امتنانها لوزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكوا لجهودها في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن وتنفيذها في اليابان وفي المحافل الدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة السبع.

وأكدت على أهمية جهود اليابان في استجابة الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى مشاركة نساء من قوات الدفاع الذاتي في إدارة الطوارئ وتنفيذ أنشطة الإغاثة، مثل الزلزال الذي وقع في يناير الماضي.