الراعي: ندعو الدولة الى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي وتحسين التكيف مع التغيّر المناخي

اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال القداس الالهي بمناسبة عيد سيدة الزروع على نية المزراعين والقطاع الزراعي، الى ان "القداس اليوم على نية كرم بو شعيا ونصلي من اجل شفائه وهو في حالة غيبوبة منذ سنة بسبب حادث سير، وعلى نية المزارعين فالأرض تشكل عنصرا جوهريا من الهوية الوطنية".

ودعا الراعي الدولة لدعم القطاع الزراعي وجعله اساسيا في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة الانتاجية وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية وتحسين التكيف مع التغيير المناخي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية، متمنيا على اللبنانيين المنتشرين في انحاء العالم مواكبة وزارة الزراعة لتسويق المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية والمونة والصناعات الغذائية لان ذلك يدخل العملة الصعبة الى لبنان.

وناشد المنظمات الدولية والهيئات المانحة احتضان ودعم أكبر القطاع الزراعي للنهوض به وتأمين شبكة الامان الغذائي وتحويل النظام الزراعي والغذائي اللبناني لنظام أكثر صمودا وشمولية تنافسية واستدامة، منوها :"بجهود المدير العام وزارة الزراعة وموظفي الوزارة في السنوات الاخيرة بتعريف وتسويق النبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية، وقد وصل الى العالمية وانتشر في كل قارات العالم وقد أصبح منافسًا. محبّة كلام الله هي محبّة الله نفسه. يقول القدّيس غريغوريوس الكبير: "إذا جاءك صديق غنيّ موسر، فإنّك تسارع لتنظيف بيتك، خشية أن تتأذّى عيناه من بعض أمور البيت غير اللائقة. هكذا فلينظّف المؤمن بيته من سيّء الأفكار والأعمال الشريرة".

وختم الراعي: "كم نتمنّى لو أنّ المؤمنين السياسيّين يشعرون بموهبة الروح القدس، وبقيمتها في حياتهم، لفتحوا أذهانهم وعقولهم لقبوله، ولقراءة علامات الأزمنة في حياتهم على ضوئه. فالروح أعطاه المسيح مجّانًا لكي يبدّل نظر الإنسان إلى أمور الدنيا، فيتحرّر من مصالحه وحساباته الخاصّة من أجل الخير العام. لا يستطيع أحد أن يبدّل نظرته إلّا في ضوء عمل الروح القدس، بمواهبه السبع وهي: الحكمة والمعرفة والفهم للعقل، المشورة والقوّة للإرادة، التقوى ومخافة الله للقلب. كيف يستطيع أي سياسيّ القيام بوظيفته الخطيرة من دون العودة إلى الروح القدس. لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، وقبل نهاية خدمة الرئيس العماد ميشال عون وفقًا للدستور (المادّة 73)، ولكانوا اختاروا منذ ذاك الحين رئيسًا يغيّير ويخلق بيئة وطنيّة جديدة نظيفة، وسلوكًا أخلاقيًّا، والتزامًا بالثوابت التاريخيّة. فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، كي يلهم الله السياسيّين استلهام الروح القدس، لكي يصحّحوا مسيرتهم وقراراتهم لخير لبنان واللبنانيّين".