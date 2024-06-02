فيّاض بزيارة رسمية الى سوريا يومي الاثنين والثلاثاء ويلتقي عددا من المسؤولين

يقوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء، بزيارة رسمية الى سوريا يلتقي خلالها وزير الموارد المائية حسين مخلوف ويرأس معه بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري إجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه، حيث سيجري البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق إتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة.
كما وبأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار و أعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع، بالاضافة إلى المشاريع المزمع انشاؤها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.
وسيلتقي فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري فراس قدور وكذلك وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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