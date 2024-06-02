حمادة: نحن أشد تمسكا بفرنجية لرئاسة الجمهورية بعد أحداث غزة وجبهة لبنان

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يطرحه على مستوى مبادرته التي أعلنها بالأمس، يستدرك واقعه الانتخابي المنهار، لذلك يصح أن نقول إن فلسطين أصبحت الناخب الأول في الانتخابات الأميركية الرئاسية الآتية وليس في أميركا وحسب، فلسطين هي الناخب الأول لاحقًا في كل انتخابات الحكومات حتى على مستوى الغرب".

وخلال حفل تأبيني في بلدة البزالية، لفت حمادة الى ان "بايدن الآن اضطر ليحفظ ماء وجهه، ولأنه لا يستطيع أن يواجه هذا المدّ العالمي قدّم مبادرة تتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار وبالمرحلة الثالثة عنده حديث عن حلّ الدولتين بغض النظر عن موقفنا من هذا الأمر".

واعتبر أن "كل العالم تغيّر وخضع للمتغيرات على مستوى المنطقة والعالم إلا بعض الداخل اللبناني حتى هذه اللحظة ما زال يعيش في العصر الحجري، ونقول لهؤلاء في الداخل اللبناني كان مرشحنا أو من نؤيد لموقع رئاسة الجمهورية الوزير سليمان فرنجية، نتيجة ما نراه من مواصفات ومعايير متوفرة فيه".

وفي الختام، اكد حمادة "اننا الآن وبعد ما جرى في غزة وما يجري على الجبهة في لبنان أشدّ تمسكًا بخيارنا، وهو الوزير سليمان فرنجية مرشحًا لرئاسة الجمهورية".